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Dünya

Sahra Altı Afrika'da 67 bin çocuk açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya

Önlem alınmazsa ve acil müdahale edilmezse yıl sonuna kadar 67 bin çocuğun yetersiz beslenmeden ötürü hayatını kaybedebileceği belirtiliyor.

Tufan Aktaş   | 01.09.2020
Sahra Altı Afrika'da 67 bin çocuk açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya

İstanbul

Sahra Altı Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayat koşullarını daha da zorlaştırması nedeniyle 67 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children'den yapılan açıklamada, önlem alınmazsa ve acil müdahale edilmezse yıl sonuna kadar 67 bin çocuğun yetersiz beslenmeden ötürü hayatını kaybedebileceği belirtildi.

Sahra Altı Afrika'da görülen sel felaketleri, çekirge istilaları ve artan gıda fiyatlarından ötürü gıda güvenliğinin kaybolduğuna değinilen açıklamada, Kovid-19'un mevcut koşulların daha da kötüleşmesine yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, her gün yetersiz beslenmeden muzdarip çok sayıda çocuğun kliniklere yatmak için başvurduğu ve durumun daha da kötüleşmesinin beklendiği vurgulandı.

Görüşlerine yer verilen Save the Children Doğu ve Güney Afrika Bölge Direktörü Ian Vale, yeterli yardım ulaştırılamazsa gıda krizinin on binlerce çocuğunun hayatına mal olabileceği uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) geçen hafta, Kovid-19 salgını dolayısıyla bağış miktarının düşmesi sonrası Etiyopya, Uganda, Kenya, Güney Sudan ve Cibuti'deki mültecilere yapılan gıda ve nakit yardımlarını yüzde 10 ila yüzde 30 azaltmak zorunda kaldığını duyurmuştu.

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