Euro
7.56
Dolar
6.97
BIST 100
97,619.00
Altın
1,682.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Sağlık çalışanlarından New York eyaletine ve iki hastaneye toplu dava

ABD'de yeni tip koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarını temsil eden New York Eyaleti Hemşireler Birliği, üyelerinin virüse karşı korunmasız bırakıldığı iddiası ile eyalet yönetimi ve iki hastaneyi dava etti.

Mücahit Oktay   | 22.04.2020
Sağlık çalışanlarından New York eyaletine ve iki hastaneye toplu dava

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını mücadelesinde zor şartlarda çalışan sağlık işçilerinin sendikası New York Eyaleti Hemşireler Birliği (NYSNA), New York eyaletine ve iki hastaneye karşı dava açtığını duyurdu.

NYSNA, resmi internet sayfasında yayımladığı bildiride, sağlık çalışanlarını tehlikeli şartlarda çalıştırarak riske atan ve New York'ta ülkenin en büyük koronavirüs salgınını tetikleyen iki hastaneyi ve eyalet yönetimini dava ettiğini yazdı.

Şikayet dilekçesinde, hemşirelerin çalışma koşulları için "savaş bölgesi" tanımlaması yapılırken, New York Sağlık İdaresinin, çalışanlarına yeterli koruyucu ekipman sağlayamadığı ve Kovid-19'dan enfekte olan sağlık çalışanlarının tavsiye edilenden daha erken sürede işe döndürüldükleri iddiasına yer verildi.

Eyalet genelinde 42 bin sağlık çalışanını temsil eden NYSNA'nın İcra Direktörü Pat Kane tarafından yapılan açıklamada, "Her 10 hemşiremizden 7'si, Kovid-19'a maruz kaldığını bildiriyor ve çoğu hala test edilmiyor. Bu dava, hemşirelerimizi, hastalarımızı ve toplumumuzu oldukça yetersiz ve ihmalkar uygulamalardan korumak için açıldı. Bu tehlikeli uygulamaların devam etmesine izin veremeyiz." ifadelerine yer verildi.

New York County Yüksek Mahkemesinde açılan davaya ilişkin New York Sağlık Dairesinin yaptığı açıklamada ise, sağlık çalışanlarının çalışmaları için "derinden minnettar" olunduğu, benzeri görülmemiş bir acil durumun yaşandığı şartlarda, sağlık çalışanlarına destek için gerekli her adımın atılmaya devam edileceği bildirildi.

Davalar toplam 4 bin 600 hemşireyi temsil ediyor

NYSNA ayrıca, Montefiore Medical Center'a karşı, Manhattan şehrindeki 3 bin kayıtlı hemşiresi adına, Manhattan Federal Mahkemesinde ve Westchester Medical Center'a karşı da Westchester kentinde kayıtlı 1600 hemşire adına Westchester Yüksek Mahkemesine dava açtığını belirtti.

NYSA son olarak, Montefiore hastanesinde 150, Westchester Medical Center'da 11 hemşirenin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve eyalet çapında 8 hemşire üyesinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, test sayısının az olmasından dolayı gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunu iddia etti.

Salgın sürecinde açılan ilk toplu dava

Söz konusu dava, sağlık çalışanları tarafından koronavirüs salgını ile ilgili, hastanelerin ve eyalet yönetiminin uygulamalarına karşı açılan ilk toplu dava olma özelliğini taşıyor.

Öte yandan, New York Valisi Andrew Cuomo, pazartesi günü yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgınında ön cephede mücadele verenler olarak çok yıprandığını, bir çoğunun virüse yakalandığını belirtmiş ve bu çalışanların bir an önce yüzde 50 prim ile ödüllendirilmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı artarken yeni vaka sayısı düşüyor
Sağlık çalışanlarından New York eyaletine ve iki hastaneye toplu dava
Ukrayna'dan getirilen 298 Türk vatandaşı Manisa'daki yurtta karantinaya alındı
Belçika'dan getirilen 245 kişi Gümüşhane'de karantinaya alındı
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 166 kişi öldü

Benzer haberler

Sağlık çalışanlarından New York eyaletine ve iki hastaneye toplu dava

Sağlık çalışanlarından New York eyaletine ve iki hastaneye toplu dava