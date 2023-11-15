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Dünya

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Mısır'da ziyaret ettiği Gazzeli yaralılar, yaşadıklarını anlattı

İsrail'in saldırısında yaralanan kadın, "Namaz kılıyordum, kızımla beraber odadaydık. Kızım şehit oldu, oğlum da. En sonunda beni buldular. Saat 2'de saldırı yapıldı, 5 gibi beni enkaz altından çıkardılar." dedi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Mısır'da ziyaret ettiği Gazzeli yaralılar, yaşadıklarını anlattı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'de yaralanan ve Mısır'daki hastanelere kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Bakan Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mevkidaşıyla Kahire'de Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesini, ardından da 57357 Çocuk Kanser Hastanesindeki hastaları ziyaret etti.

Koca, Gazze'den Kahire'ye nakledilen çocuklar ve diğer hastalarla tek tek ilgilendi.

Hastalardan yaşadıklarıyla ilgili bilgi alan Fahrettin Koca, tedavi gören bir yaralı bir kadını da dinledi. Hasta kadın, Bakan Koca'ya, "Namaz kılıyordum, sonra 6 tonluk bomba gönderdiler. Kızımla beraber odadaydık. Kızım şehit oldu, oğlum da. En sonunda beni buldular. Saat 2'de saldırı yapıldı, 5 gibi beni enkaz altından çıkardılar." dedi.

Konuşurken göz yaşlarına hakim olamadığı görülen kadın, yüzünde, bacağında ve sırtında yanıklar olduğunu söyleyerek, "Ayaklarımda da yaralarım var. Sol ayağımda da kırık var, ameliyat olacağım. Ailemden 17 kişi şehit." ifadelerini kullandı.

Erkek hasta, ziyareti için Bakan Koca'ya teşekkür ederek, "Allah size kötülük göstermesin inşallah." ifadesini kullandı. Bakan Koca ise erkek hastaya, "Rabbim zorluklarımızı kolaylaştırsın inşallah." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzünde, çenesinde kırıklar olan bir kadının tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı. Koca, ziyarette kendisine eşlik eden Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'a, "Türkiye'de de yüz nakliyle ilgili güçlü bir merkezimiz var. İhtiyaç olursa Türkiye'de de yapmak isteriz. Yüz nakli gerekmiyor ama rekonstrüktif cerrahi gerektiriyor. İyi bir merkezimiz, iyi ekibimiz var. Uygun görürlerse de Türkiye'de de destek olmak isteriz." önerisinde bulundu.

Abdulgaffar da Bakan Koca'ya, "Doktorlarımızla bu karara vardığımızda sizlerle haberleşilir." dedi. Sağlık Bakanı Koca'ya yaşadıklarını anlatan kadın, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Yaralı bir çocuğun yakını da Bakan Koca'ya, "Evden ekmek almaya çıktığımda biri aradı, 'bir füze bizim binamızı vurdu' dedi. Geldim, bütün ailem yaralıydı. Hiç kimsenin tahmin edeceği bir durum değil." diyerek yaşadıklarını anlattı.

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