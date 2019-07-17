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Dünya

Sadakataşı Tanzanya'da 225 katarakt hastasını sağlığına kavuşturdu

Sadakataşı Derneği, Tanzanya'nın Darüsselam bölgesinde 225 katarakt hastasının ameliyatlarını yaptırarak sağlıklarına kavuşmalarını sağladı.

Abdullah Tevge   | 17.07.2019
Sadakataşı Tanzanya'da 225 katarakt hastasını sağlığına kavuşturdu

İstanbul

Sadakataşı Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Tanzanya'nın Darüsselam bölgesine bağlı Kisarawe kasabasında gerçekleştirilen katarakt projesi kapsamında, hayırseverlerin yardım ve destekleriyle görme sıkıntısı yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 225 hastanın gözleri katarakttan kurtarıldı.

Bölge halkı, Sadakataşı Derneğine ve Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cihad Terzioğlu, katarakt nedeniyle her yıl on binlerce Afrikalı'nın görme yetisini kaybettiğini, bu sorunun çözümüne katkı sunmak amacıyla düzenli katarakt ameliyatları yaptırdıklarını belirtti.

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