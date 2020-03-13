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Dünya

Sadakataşı, İdlib'de inşa ettiği briket evlere yerinden edilenleri yerleştirdi

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib iline bağlı Akrabat beldesinde inşası tamamlanan 100 briket eve savaş mağduru aileleri yerleştirdi.

Mehmet Burak Karacaoğlu   | 13.03.2020
Sadakataşı, İdlib'de inşa ettiği briket evlere yerinden edilenleri yerleştirdi

İdlib

Suriye'nin İdlib ili kırsalında 9 farklı arazide 1+1'lik, bin 500 adet briket evin inşasına başlayan Sadakataşı Derneği, inşaatı tamamlanan ilk 100 eve yerinden edilen sivillerin taşınmasını sağladı. 

Briket evlere "Kamer Evleri" adı verildi.

Briket ev projesini anlatan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, yaptığı açıklamada, "Özellikle Aralık 2019'dan bu yana büyük bir insani krizin meydana geldiği İdlib’de yoğun insani yardım çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda briketten ev projesini hayata geçirdik. Bu projemiz kapsamında İdlib kırsalında 9 farklı bölgede toplamda bin 500 adet briket ev inşa edeceğiz. Şu anda ilk etabı 100 adet olarak tamamlanan evlerimize aileleri yerleştirdik. Ailelere aynı zamanda ev içi gereçleri de verdik." ifadelerini kullandı.

Özdal, briket evlerin sayısını artırarak daha fazla savaş mağduru sivilin ihtiyacını karşılamak istediklerini belirterek, "Projemiz kısa sürede yoğun bir teveccüh gördü. Sahada çalışmalarımız sürüyor. Evlerin sayısını artırarak daha fazla sivilin bir çatıya kavuşmasını amaçlıyoruz." dedi.

Dernek Başkanı Özdal, geçen Aralık ayından bu yana 43 milyon TL karşılığı yardım malzemesini bölgeye ulaştırdıklarını kaydetti.

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