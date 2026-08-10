Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ne yönelik İHA saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

Tataristan Cumhuriyeti Başkanlık İdaresinden yapılan açıklamada, Nijnekamsk (Tübenkama) şehrindeki sanayi ve sivil altyapı tesislerinin saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Nijnekamsk'ta 13 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, saldırıdaki can kayıpları nedeniyle yas ilan edildiği duyuruldu.

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiğine işaret ederek "Cumhuriyetimiz, sabah barbarca saldırıya uğradı. Düşmanın İHA'ları, sivil unsurları hedef aldı. Maalesef, kayıplarımız var. Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rus sosyal medya hesaplarında, Avrupa'nın Nijnekamsk'ta yer alan en büyük petrokimya tesislerinden "Nijnekamskneftehim" fabrikasının saldırıya uğradığı iddia edildi.