Dolar
13.87
Euro
15.61
Altın
1,891.80
ETH/USDT
2,812.30
BTC/USDT
40,965.00
BIST 100
1,946.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenliyor. BM Genel Kurulu, Ukrayna konulu olağanüstü oturumda toplandı.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı çıkmayan Rus şef Gergiev, operadan dışlandı

Milano Belediye Başkanı ve La Scala Operası Vakfı Başkanı Giuseppe Sala, Rusya-Ukrayna savaşına karşı tavır alma çağrılarını yanıtsız bırakan dünyaca ünlü Rus Orkestra Şefi Valeri Gergiev'in 5 Mart'taki temsili yönetemeyeceğini bildirdi.

Barış Seçkin   | 28.02.2022
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı çıkmayan Rus şef Gergiev, operadan dışlandı

Roma

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Başkan Sala, Rusya'nın saldırısını kararlı şekilde kınama çağrısı yapılan Gergiev'den bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Sala, bu durumda Gergiev'in 5 Mart'taki Rus besteci Peter İlyiç Çaykovski'nin "Maça Kızı" operasını yönetemeyeceğini kaydetti.

Başkan Sala, ünlü orkestra şefinden, sanat dünyasında başka isimlerin yaptığı gibi sadece savaşa karşı bir tutum almasını istediklerini ancak buna bir cevap alamadıklarını söyledi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın dostu olarak tanımlanan Gergiev'e geçen hafta Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısına karşı tavır alması çağrısı yapıldığı hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 64 bin 275 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı
Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısının hastaneye başvuruyu önlemede etkinliği çok yüksek
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı

Benzer haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı çıkmayan Rus şef Gergiev, operadan dışlandı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı çıkmayan Rus şef Gergiev, operadan dışlandı

Avrupa yaşlanmaya devam ediyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor

İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ulaşamadığını söyledi

İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ulaşamadığını söyledi
Rusya'nın askeri müdahalesi birçok Avrupa ülkesinde protesto edildi

Rusya'nın askeri müdahalesi birçok Avrupa ülkesinde protesto edildi
İtalya Başbakanı Draghi: Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak

İtalya Başbakanı Draghi: Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak