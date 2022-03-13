Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Brüksel'de protesto edildi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını protesto etti.
Brüksel
Brüksel'de Albertina Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, "Savaşa hayır", "Rusya evine dön", "Putin'i durdurun", "Putin terörist" yazılı pankartlar taşıyarak "Savaşı durdurun" sloganları attı.
Göstericiler, Avrupa Birliği ve NATO'yu, barış ve diyalog için gerekeni yapmaya davet etti.
Rusya aleyhine sloganların atıldığı protestoda, bazı göstericilerin ağladığı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.