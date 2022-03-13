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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Brüksel'de protesto edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce gösterici, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını protesto etti.

Dursun Aydemir   | 13.03.2022
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Brüksel'de protesto edildi

Brüksel

Brüksel'de Albertina Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, "Savaşa hayır", "Rusya evine dön", "Putin'i durdurun", "Putin terörist" yazılı pankartlar taşıyarak "Savaşı durdurun" sloganları attı.

Göstericiler, Avrupa Birliği ve NATO'yu, barış ve diyalog için gerekeni yapmaya davet etti.

Rusya aleyhine sloganların atıldığı protestoda, bazı göstericilerin ağladığı görüldü.

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