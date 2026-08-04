Rusya'nın Tver bölgesindeki Wildberries deposu İHA saldırısında hasar gördü

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde hava savunma sistemlerinin Moskova Bölgesi'nde İHA saldırısını püskürttüğünü belirtti.

Saldırılarda en büyük hasarın Çehov ilçesi civarında meydana geldiğini aktaran Vorobyev, Novoselki sanayi bölgesinde, İHA saldırısı sonucu birkaç yangın çıktığını kaydetti.

En büyük yangının bir depoda çıktığı ve söndürüldüğü bilgisini paylaşan Vorobyev, bir elektrik trafo merkezi ve bir idari binanın da hasar gördüğünü, tüm acil servislerin olay yerinde çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Ukrayna'nın İHA saldırısında ölü ve yaralılar olduğunu belirten Vorobyev, "İlk belirlemelere göre, 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardım sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Solnışko köyünde, İHA parçalarının bir eve ve bir araca zarar verdiğini kaydeden Vorobyev, Moskova bölgesindeki Volokolamsk, Klinskiy, Çehov ve Serebryano-Prudskiy yerleşim birimlerinde İHA'ların görüldüğünü, ordunun saldırıları püskürtmeye devam ettiğini aktardı.

Leningrad bölgesindeki Wildberries tesisinde İHA saldırısının ardından yangın çıktı

Rusya'nın St. Petersburg şehri yakınlarındaki Leningrad bölgesinde Wildberries'e ait lojistik merkezinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktı.

Wildberries'ten yapılan açıklamada, Leningrad bölgesinde bulunan Krasnıy Bor'daki lojistik merkezine İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının ardından yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, tesiste mevcut ürün teslimatlarının geçici olarak sınırlandırıldığı ve sevkiyatların şirketin diğer tesislerine yönlendirildiği bildirildi.

Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.

Tver bölgesindeki Wildberries deposu İHA saldırısında hasar gördü

Tver Valisi Vitaliy Korolev, yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde bölgeye yönelik İHA saldırısının engellendiğini bildirdi.

Düşürülen İHA'ya ait bir parçanın Kalininskiy ilçesindeki Wildberries deposunun duvarına isabet ettiği bilgisini paylaşan Korolev, binanın kısmen hasar gördüğünü belirtti.

Korolev, depo çalışanlarının saldırıda zarar görmediğini, acil durum ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ve tesisin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Wildberries'in Samara'daki deposunda 160 bin metrekarelik alan İHA saldırısında yandı

Samara Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili Denis Gurkov, bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Ağustos'ta saldırıya uğrayan tesisin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Toplam 180 bin metrekarelik deponun 160 bin metrekaresinin yandığını aktaran Gurkov, tesiste yalnızca idari kompleksin ayakta kaldığını ve depolanan bütün ürünlerin imha edildiğini kaydetti.

Gurkov, lojistik güzergahların yeniden düzenlendiğini, temel ihtiyaç ürünlerinin dağıtımı için bölgedeki diğer depoların kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Ukrayna, son dönemde Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislere yönelik İHA saldırıları düzenliyor.

Rusya: Ukrayna'nın limanları ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdük

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanları ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, dün akşam Çornomorsk Limanı'nda askeri teçhizatın tamir edildiği, mühimmat, yakıt ve yağın depolandığı fabrika ile terminalin vurulduğu aktarıldı.

Saldırılarda, Nikolayev (Mıkolayiv) ve Yujnıy limanlarında askeri yük sevkiyatı yapan 2 kuru yük gemisi ile denizde seyir halindeki 2 kuru yük gemisinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırıların karadan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlendiği ifade edildi.

[1/21] Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya, Ukrayna'nın Kramatorsk kentine hava saldırısı düzenledi. [2/21] Saldırının ardından itfaiye ve acil durum ekipleri yanan binada müdahale çalışmalarını sürdürüken vatandaşlar tahliye edildi. [3/21] [4/21] [5/21] [6/21] [7/21] [8/21] [9/21] [10/21] [11/21] [12/21] [13/21] [14/21] [15/21] [16/21] [17/21] [18/21] [19/21] [20/21] [21/21] × [1/21] Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya, Ukrayna'nın Kramatorsk kentine hava saldırısı düzenledi. [2/21] Saldırının ardından itfaiye ve acil durum ekipleri yanan binada müdahale çalışmalarını sürdürüken vatandaşlar tahliye edildi. [3/21] [4/21] [5/21] [6/21] [7/21] [8/21] [9/21] [10/21] [11/21] [12/21] [13/21] [14/21] [15/21] [16/21] [17/21] [18/21] [19/21] [20/21] [21/21]

Ukrayna: Sumi, Odessa ve Mıkolayiv bölgelerine yapılan Rus saldırılarında 4 kişi öldü

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin Sumi, Odessa ile Mıkolayiv (Nikolayev) bölgelerine gece saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Rusya'nın, Sumi bölgesine yaptığı saldırıda 2'si çocuk, 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Mıkolayiv bölgesine yönelik Rus saldırısı sonucu 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Odessa bölgesindeki saldırıda ise 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus ordusu bir füze ve 136 SİHA ile saldırıları düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın, gece balistik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'ya bir "İskender-M" tipi balistik füze ve 136 SİHA fırlattığı ifade edilen açıklamada, 117 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yeni operasyonlara onay verdiğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Geçici Başkanı Oleksandr Poklad'ı çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

Poklad'ın kendisine, SBU'nun Rusya'ya yönelik sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, "Ukrayna Güvenlik Servisi, iyi sonuçlar elde etti ve bugün yeni operasyonları onayladım." ifadesini kullandı.

Zelenskiy ayrıca, SBU'daki bazı yetkililerin Poklad tarafından görevden alınacağını da kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın Herson'da bir sivili İHA ile hedef aldığını bildirdi

Öte yandan Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bugün Herson'da sokaktaki bir kişiye İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Hedef alınan kişinin sokakta sebze sattığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

“Bu adam, patlamada yaralandı. Ruslar, her gün Herson'da sıradan insanlara karşı bu tür saldırılar düzenliyor. Dünya bunu görmeli, Rusya'nın delirdiğini ve Rus ordusunun insanları öldürmekten ve işkence etmekten zevk aldığını gösteren her gerçeği görmelidir.”

Rusya'nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Finlandiya ve Kazakistan, Baltık ülkeleri ve Polonya, Güney Kafkasya ülkeleri, Romanya ve Moldova, herkes Rus savaşının sona ermesi için işbirliği yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Herson'da bir sivile yapılan İHA saldırısına ait olduğu belirtilen görüntü de paylaştı.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde, İHA saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova, Moskova bölgesindeki Solneçnogorsk kentinde gazetecilere, Krasnodar bölgesine yönelik dün düzenlenen İHA saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırının Ukrayna ordusunca düzenlendiğine ve saldırı sonucu 1 çocuğun daha hastanede yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Lvova-Belova, "Bu, korkunç trajedi." değerlendirmesini yaptı.

Böylece saldırı sonucu ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada ise İHA saldırısı sonucu yaralanan kişi sayısının 58'e yükseldiği aktarıldı.