Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 60 bini aştı
Macaristan'a, son 3 günde Rusya'nın saldırısından kaçan 62 bin 736 kişinin giriş yaptığı bildirildi.
Budapeşte
Macaristan Szabolcs-Szatmar-Bereg polis merkezinin açıklamasında, Ukrayna-Macaristan sınırından 24 Şubat'ta 19 bin 978, 25 Şubat'ta 19 bin 618, dün de 23 bin 140 kişi olmak üzere toplam 62 bin 736 kişinin giriş yaptığı bildirildi.
Ukrayna-Macaristan sınırındaki 5 sınır kapısının da tam kapasiteyle çalıştığı kaydedilen açıklamada, ülkeye gelmek isteyen herkesin kabul edildiği, hiç kimsenin geri çevrilmediği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.