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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 60 bini aştı

Macaristan'a, son 3 günde Rusya'nın saldırısından kaçan 62 bin 736 kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Mehmet Yılmaz   | 27.02.2022
Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 60 bini aştı Fotoğraf: Alex Nicodim/AA

Budapeşte

Macaristan Szabolcs-Szatmar-Bereg polis merkezinin açıklamasında, Ukrayna-Macaristan sınırından 24 Şubat'ta 19 bin 978, 25 Şubat'ta 19 bin 618, dün de 23 bin 140 kişi olmak üzere toplam 62 bin 736 kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Ukrayna-Macaristan sınırındaki 5 sınır kapısının da tam kapasiteyle çalıştığı kaydedilen açıklamada, ülkeye gelmek isteyen herkesin kabul edildiği, hiç kimsenin geri çevrilmediği ifade edildi.

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