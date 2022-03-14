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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın saldırısı altındaki Harkiv'de sivil yapılar ağır hasar gördü

Rus güçlerinin saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentinde bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar gördü.

Ruslan Rehimov   | 14.03.2022
Rusya'nın saldırısı altındaki Harkiv'de sivil yapılar ağır hasar gördü Fotoğraf: Wolfgang Schwan - Anadolu Ajansı

Harkiv

Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun şehre düzenlediği hava saldırısında isabet alan bazı binalar hasar görürken, bazıları tamamen yıkıldı.

Hasar gören binalarda çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyeciler bombardıman sonucu çıkan yangınları söndürmek ve enkazları kaldırmak için yoğun çaba harcadı.

Kurtarma çalışmaları sürerken de Rus ordusunun saldırıları devam etti. Olay yerindeki itfaiye ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında sirenlerin çalması sonucu sığınağa saklandı. 

Saldırılarda ölü ve yaralıların bulunduğu fakat sayının henüz netleşmediği kaydedildi. 

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