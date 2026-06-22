Rusya'nın Omsk ve Saratov bölgesinde benzin satışına kısıtlama getirildi

Emre Gürkan Abay
22 Haziran 2026•Güncelleme: 22 Haziran 2026
Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, akaryakıt üreticileri, tedarikçileri ve bölgesel hükümet yetkilileriyle benzin piyasasındaki durumu değerlendirdiklerini belirtti.
Son günlerde tüm benzin türlerine yönelik yüksek talebin, lojistik zincirleri üzerinde ek yük oluşturduğunu aktaran Busargin, istasyonlarda gerçek ihtiyacın üzerinde yakıt alındığını ifade etti.
Busargin, bölgesel operasyon merkezinin, "23-30 Haziran’da bireysel müşterilere araç başına en fazla 30 litre benzin satılması" yönünde geçici sınırlama kararı aldığını açıkladı.
Rusya'nın Omsk bölgesinde akaryakıt satışına kısıtlama getirildi
Rusya'nın Omsk bölgesinde yapay yoğunluk ve spekülasyonun önlenmesi amacıyla benzin ve motorin satışına kısıtlama getirildiği bildirildi.
Omsk Valisi Vitaliy Hotsenko, bölgedeki akaryakıt piyasasına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.
Akaryakıt istasyonlarında yapay yoğunluk ve spekülasyonu önlemeyi amaçladıklarını belirten Hotsenko, bölge sakinlerinden yalnızca doğrulanmış ve resmi kaynaklara itibar etmelerini istedi.
Hotsenko, istasyonlarda araç başına benzin satışının 40 litre, motorin satışının ise 80 litreyle sınırlandırıldığını kaydetti.
Şehirler arası yollardaki istasyonlarda motorin satış sınırının 200 litre olarak uygulanacağını aktaran Hotsenko, sıvılaştırılmış petrol gazı satışında kısıtlamaya gidilmediğini belirtti.
Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.
Son dönemde Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışlarına kısıtlamalar giderek yaygınlaşıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da akaryakıt arzındaki sorunlara karşı hükümetin gerekli tedbirleri aldığını açıklamıştı.