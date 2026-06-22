Rusya'nın Omsk ve Saratov bölgelerinde benzin satışına kısıtlama getirildi Rusya’nın Saratov bölgesinde artan talep nedeniyle, Omsk bölgesinde ise yapay yoğunluk ve spekülasyonun önlenmesi amacıyla benzin ve motorin satışına kısıtlama getirildiği bildirildi.