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Dünya

Rusya'nın nükleer müzakerelerdeki temsilcisi Viyana'da İsrailli yetkililerle görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı yayın organı Nournews, görüşmeyi nükleer müzakerelerin ilerlemesine engel olarak nitelendirdi.

Aşkın Kıyağan, Ahmet Dursun   | 15.02.2022
Rusya'nın nükleer müzakerelerdeki temsilcisi Viyana'da İsrailli yetkililerle görüştü

Ankara

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile nükleer görüşmeler devam ederken Rusya'nın müzakerelerdeki temsilcisi Mikhail Ulyanov, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) misyonundan yetkililer ile bir araya geldi.

Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Ulyanov, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Viyana'da kendisini ziyaret eden İsrailli diplomatlarla görüştüğünü duyurdu.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için uzun süredir devam eden nükleer müzakerelerde Rusya'nın temsilcisi olarak yer alan Ulyanov, görüşmede Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) ilişkin konuların ele alındığını belirtti.

İran'dan görüşmeye tepki

Viyana'da nükleer müzakereler devam ederken Rus temsilci ile İsrailliler arasında yapılan görüşme İran'da tepkiye neden oldu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı yayın organı "Nournews", görüşmeyi müzakere sürecinde bir engel olarak nitelendirdi.

Nournews'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siyonistlerin Viyana'daki bariz ve beklenmedik varlığı şüphesiz mevcut hassas durumdaki müzakerelerin ilerlemesine karşı caydırıcı bir faktördür. Görüşmenin amacı ne olursa olsun, siyonist rejimin temsilcileri ile (UAEA Başkanı Rafael Mariano) Grossi ve Ulyanov arasındaki diyalog, bu rejimin doğası gereği yıkıcı rolünü oynamaya yönelik bir adımdır."


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