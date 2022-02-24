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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'nın müdahalesi Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 50'den fazla artırdı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu nedeniyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 50'den fazla yükseldi.

Ata Ufuk Şeker   | 24.02.2022
Rusya'nın müdahalesi Avrupa'da gaz fiyatlarını yüzde 50'den fazla artırdı

Brüksel

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 88 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 18.06'da 135 avroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 52 artış kaydetti.

Fiyatlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin gaz tedarikine yönelik endişeleri artırması nedeniyle yükseldi.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.



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