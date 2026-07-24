Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Wildberries deposuna İHA saldırısında 3 kişi yaralandı

Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki Vsevolojsk ilçesindeki Wildberries’e ait depoya İHA saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırı sonucu depoda yangın çıktığını ifade eden Drozdenko, 3 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Drozdenko, bir başka İHA’nın ise Kirov ilçesindeki kümes hayvancılığı işletmesine ait depolardan birine isabet ettiğini, yapıda kısmi çökme meydana geldiğini ancak yaralanan bulunmadığını kaydetti.

Wildberries, saldırının ardından bölgedeki bazı lojistik merkezlerindeki faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu Wildberries'e ait farklı lojistik merkezlerine son günlerde yoğun İHA saldırıları düzenleniyor.