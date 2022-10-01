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Dünya

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da iniş yapan uçakta patlama meydana geldi

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentinin yakınlarında havaalanına iniş yapan uçaktaki mühimmatın patladığı bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 01.10.2022
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da iniş yapan uçakta patlama meydana geldi

Moskova

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uçak, Belbek Askeri Havaalanı'na iniş esnasında pistten çıktı. Mühimmatın bir kısmı patladı." ifadelerini kullandı.

Uçağın alev aldığını ve pilotun kurtulduğunu kaydeden Razvojayev, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

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