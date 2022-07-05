Dolar
17.00
Euro
17.45
Altın
1,764.90
ETH/USDT
1,152.70
BTC/USDT
20,391.00
BIST 100
2,371.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a BM heyetinin girişine izin verilmedi

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da insan hakları durumunu incelemek üzere Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı heyetin, herhangi bir kontrole tabi tutulmadan bölgeye girmesine izin vermediği bildirildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 05.07.2022
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a BM heyetinin girişine izin verilmedi

Cenevre

BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan Genel Sekreter Antonio Guterres'in "Ukrayna'nın bir süredir işgal altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinde insan hakları durumu" konulu raporunda, bölgedeki son durum değerlendirildi.

Kırım'da insan hakları ihlaline maruz kalan mağdurlarla birebir yapılmış mülakatlardan elde edilen bilgilerin yer aldığı raporda, mağdurların ifadelerinin farklı kaynaklardan da doğrulandığı belirtildi.

Rusya'nın koyduğu kuralların Kırım'da basın özgürlüğü ve bilgiye erişimi olumsuz etkilediği kaydedilen raporda, Rusya'nın Kırım'da farklı siyasi görüşleri susturduğu bildirildi.

Kırım'da din ve inanç özgürlüğünün de baskı altında olduğu, Kırım'da yaşayan Yahova Şahidi Hristiyanlarının "aşırı grup" olarak nitelendirilerek faaliyetlerinin yasaklandığı aktarıldı.

Bunun yanı sıra Kırım'a bağlı Aluşta'da bir imamın camide vaaz verdiği için para cezasına çarptırıldığı da aktarıldı.

BM heyetinin Kırım'da insan hakları durumuna dair son gelişmeleri incelemek için kontrolsüz erişim talebinin Rusya tarafından reddedildiği, bu yüzden heyetin Kırım'a giremediği belirtildi.

Raporda ifadelerine yer verilen Guterres, "Rusya Federasyonu'nun koştuğu şartlardan ötürü İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Genel Kurul kararı uyarınca Kırım'da alan çalışması yapabilecek uygun bir yöntem bulamadı." açıklamasını yaptı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Draghi, CSO'nun İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi
Türkiye-İtalya 3. Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayımlandı
Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi
Türkiye ile İtalya arasında 9 anlaşma imzalandı
İtalya Başbakanı Draghi: (Karadeniz'de tahıl koridoru) Türkiye'nin arabuluculuk çabaları takdire şayan

Benzer haberler

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a BM heyetinin girişine izin verilmedi

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a BM heyetinin girişine izin verilmedi

BM: Kıbrıs'taki doğal kaynaklar her iki toplumca paylaşılmalı ve enerji iş birliği yapılmalı

Rusya'da tutuklanan ABD'li basketbolcu Biden'a gönderdiği mektupta yardım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Belarus’un savaşa girmeyeceğine inanıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Belarus’un savaşa girmeyeceğine inanıyoruz
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna'da son 10 günde 170 paralı savaşçı yok edildi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna'da son 10 günde 170 paralı savaşçı yok edildi
Savaş altındaki Ukrayna'nın Odessa kentinin limanlarında 6 milyon ton tahıl bekletiliyor

Savaş altındaki Ukrayna'nın Odessa kentinin limanlarında 6 milyon ton tahıl bekletiliyor