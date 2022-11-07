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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'teki demir yolları yönetim binasının Ukrayna güçlerince vurulduğu bildirildi

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk kentindeki demir yolları yönetim binasının Ukrayna ordusu tarafından vurulduğu belirtildi.

Dmitri Chirciu   | 07.11.2022
Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'teki demir yolları yönetim binasının Ukrayna güçlerince vurulduğu bildirildi

Moskova

Donetsk’in sözde Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e yaptığı açıklamada, Ukrayna askeri güçlerinin, ilhak edilen Donetsk şehrindeki demir yolları yönetim binasına yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi.

Binanın, ABD üretimi HIMARS çok namlulu roketatar füzeleriyle vurulduğunu ifade eden Kulemzin, "Bina, saat 03.15'te 6 HIMARS füzesiyle vuruldu. Saldırı sonucu binada yangın çıktı." dedi.

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kulemzin, saldırıda binanın ciddi hasar gördüğünü söyledi.

Kulemzin, olayda yaralı ya da ölü olmadığını belirtti.

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