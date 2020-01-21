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Dünya

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 26 sivil yaşamını yitirdi

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 21.01.2020
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 26 sivil yaşamını yitirdi

İdlib

Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi. 

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