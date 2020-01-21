Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 26 sivil yaşamını yitirdi
Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi.
İdlib
Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi.
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