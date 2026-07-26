Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın hava saldırılarında Ukrayna'da 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gece kente hava saldırısı yapıldığını belirtti.

Kliçko saldırıda, 3 kişinin yaralandığını ve sivil altyapının da hasar gördüğünü ifade etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada da Dnipropetrovsk bölgesindeki Nikopol şehrine yapılan saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Rusya 8 füze ve 136 SİHA ile saldırılar düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece düzenlediği saldırılarda 8 füze ve 136 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığını aktardı.

Harkiv kentine düzenlenen saldırıda apartmanların hedef alındığını ifade eden Zelenskiy, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığını vurguladı.

Zelenskiy, Rusya'nın bu gece ülkesinin çeşitli bölgelerini hedef aldığına işaret ederek, "Ruslar, bu hafta Ukrayna'ya karşı yaklaşık 1700 insansız hava aracı, 1630'dan fazla güdümlü bomba ve farklı tiplerde 95 füze kullandı. Bunların (füzeler) yarısından fazlası balistik füze." ifadesini kullandı.

Rusya: Ukrayna'nın Kiev ve Odessa'daki askeri tesislerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Kiev'de ve Odessa bölgesinde askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kiev'de insansız hava araçları (İHA) üreten 'Smart Intelligent System' isimli sanayi fabrikası, İHA montaj ve depolama merkezi, Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'nda da askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı tesisleri ile yağ ve yakıt tankları vuruldu."

Açıklamada, saldırıların havadan ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlendiği aktarıldı.

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Belgorod bölgesine çok namlulu roketatar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 89 saldırı düzenlediğini belirtti.

Bu sürede 143 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini aktaran Şuvayev, "Kiev'in bölgeye yönelik saldırılarında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya ait 133 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle dün 20.00'den bugün saat 08.00'e kadar Ukrayna'ya ait 133 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'ların, Moskova ve Karadeniz bölgesinin aralarında olduğu çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi, Hazar Denizi'ndeki saldırıların ayrıntılarını açıkladı

Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU), paylaşılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın dün Hazar Denizi'ndeki bir petrol platformuna ve bazı gemilere düzenlediği saldırıların ayrıntıları paylaşıldı.

Saldırıların, SBU tarafından İHA'larla yapıldığı belirtilen açıklamada, Hazar Denizi'nde Rusya'ya ait "Filanovski" petrol platformunun hedef alındığı ifade edildi.

İran ve Rusya arasında askeri kargo taşımacılığında kullanılan ve uluslararası yaptırımlar altında bulunan kargo gemileri ve 12418 numaralı "Molniya" füze botunun da hedef alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna limanlarına güneyden terörist saldırılar düzenleyen Rusya Federasyonu, Ukrayna deniz taşımacılığını engellemeye çalışıyor. Düşmanın bu eylemleri, Ukrayna'nın ayrılmaz meşru müdafaa hakkı kapsamında SBU'dan meşru bir yanıt alacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin belirlediği görevleri yerine getiren SBU, Rusya Federasyonu'nun askeri potansiyelini düzenli olarak azaltmaya ve lojistik zincirlerini yok etmeye devam ediyor."

Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, saldırıların "İran ile askeri kargo taşımacılığında yer alan gemiler ve bir savaş gemisine" yönelik yapıldığını ifade etmişti.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde yaptığı saldırılarla ilgili bildiri yayımlamıştı.

Bildiride, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine yönelik düzenlediği ve bir denizcinin hayatını kaybettiği saldırının Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali anlamına geldiği ve Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi olduğu belirtilerek, söz konusu saldırının şiddetle kınandığı kaydedilmişti.