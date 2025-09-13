Dolar
Dünya

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emre Aytekin  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Beijing

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

