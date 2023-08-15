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Dünya

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonundaki patlamada can kaybı sayısı 27'ye yükseldi

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün akşam bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye çıktığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Rusya'nın Dağıstan bölgesinde benzin istasyonundaki patlamada can kaybı sayısı 27'ye yükseldi

Moskova

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Başkanı Sergey Melikov, yaptığı yazılı açıklamada, Mahaçkale şehrindeki benzin istasyonunda dün akşam yaşanan patlamada yaralananların tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Patlamada ölü sayısının 27'ye, yaralı sayısının ise 102'ye çıktığını kaydeden Melikov, "Trajedinin nedenleri açıklığa kavuşturulmaktadır. Kolluk kuvvetleri, sonuçları adaleti ve Dağıstanlıların güvenliğini sağlayacak bir teftiş yürütüyor." dedi.

Dağıstan Soruşturma Komitesi de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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