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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın BM Cenevre Daimi Temsilciliği müsteşarlarından Bondarev Ukrayna saldırıları nedeniyle istifa etti

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Daimi Temsilciliği müsteşarlarından Boris Bondarev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Bondarev, "Bu kanlı, akılsız ve gereksiz rezaletin bir parçası olamam." ifadesini kullandı.

Ömer Faruk Yıldız   | 23.05.2022
Rusya'nın BM Cenevre Daimi Temsilciliği müsteşarlarından Bondarev Ukrayna saldırıları nedeniyle istifa etti Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Cenevre

İstifa mektubunu sosyal medyadan paylaşan Bondarev, "20 yıllık diplomatik kariyerimde dış politikamızda birçok değişim gördüm, fakat 24 Şubat'tan bu yana ülkemden hiç bu kadar utandığım olmadı." ifadesini kullandı.

Bondarev, Rusya-Ukrayna savaşını kastederek, "Artık bu kanlı, akılsız ve gereksiz rezaletin bir parçası olamam." açıklamasında bulundu.


Açıklamasında Bondarev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 18 yıl içinde başarılı bir diplomattan dünyayı tehdit eden ve çatışmaları duyuran biri haline dönüştüğünü belirtti.

Bondarev, "Bakanlığın artık diplomasiyle alakası kalmadı. Burası tamamen savaş kışkırtıcılığı, yalan ve nefret merkezine dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

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