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Dünya

Rusya'dan Trump'ın hesabına yapılan engellemeye "nükleer patlama" benzetmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya hesaplarının engellenmesini siber ortamda nükleer patlamaya benzetti.

Ali Cura   | 14.01.2021
Rusya'dan Trump'ın hesabına yapılan engellemeye "nükleer patlama" benzetmesi

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesaplarının engellenmesini siber ortamda nükleer patlamaya benzeterek, "Yıkımın kendisi, sonuçları kadar korkunç değil. Batı toplumunun ilan ettiği demokratik değerlere darbe indirildi." yorumunda bulundu.

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurt dışından finans edilen kuruluşları ve gazetecileri "yabancı ajan" statüsüne sokabilen Rusya’daki yasa ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Medya Sözcüsü Andrea Kalan’ın eleştirilerine cevap verdi.

Rus bilgi ve iletişim sektörünün yasalarla düzenlendiğini belirten Zaharova, özgür gazetecilik faaliyetlerini engelleyen "yabancı ajan kaydı" hakkındaki yasanın 1938’den bu yana yürürlükte olduğu ABD’den bu hususta şikayet işitmenin garip olduğunu ifade etti.

ABD’de 2020 yılında "The US Press Freedom Tracker" isimli insan hakları portalının verilerine göre gazetecilere yönelik 1000’e yakın hak ihlalinin yapıldığını aktaran Zaharova, Amerikalı yetkililer yüzünden Rus gazetecilerin de bu ülkede muzdarip olduğunu dile getirdi.

Şimdi de ABD’de sosyal medya şirketlerinin uygulamalarının tüm dünyada tartışıldığına işaret eden Zaharova, sosyal medya platformlarının ABD Başkanı Donald Trump’ın milyonlarca takipçiye sahip hesaplarını mahkeme kararı olmadan kolayca bloke ettiğini hatırlattı.

Zaharova, "Amerikalı internet platformlarının devlet başkanının hesaplarını engelleme kararı siber bir ortamda meydana gelen nükleer bir patlamaya benzetilebilir. Yıkımın kendisi sonuçları kadar korkunç değil. Batı toplumunun ilan ettiği demokratik değerlere darbe indirildi." ifadelerini kullandı.

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