Euro
8.44
Dolar
6.96
BIST 100
1,560.34
Altın
1,781.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'dan 'Reina terör saldırısını yapanların mali izlerini tespit ettik' açıklaması

Rusya Federal Mali İzleme Servisi Direktörü Çihançin, Reina eğlence merkezindeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini bulduklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 19.02.2021
Rusya'dan 'Reina terör saldırısını yapanların mali izlerini tespit ettik' açıklaması

Moskova

Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) Direktörü Yuriy Çihançin, Türk yetkililerle yürüttükleri çalışma neticesinde, İstanbul’da 2017’de 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina eğlence merkezindeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini bulduklarını söyledi.

Çihançin, başkent Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmede, teröristlerin ve terör örgütlerinin mali yapılanmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çihançin, “Kredi kurumlarıyla birlikte, terörizmle ilgili finansal faaliyetler yürüttüğü veya bu faaliyetlere katıldığından şüphelenilen 2 bin 300’den fazla kişi ve bin tüzel kişi tespit edildi.” dedi.

Uluslararası terör örgütleri konusunda da çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çihançin, “İçişleri Bakanlığı, FSB ve Türkiye'den meslektaşlarımızla birlikte, 2017'de İstanbul'da terör eylemi gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini bulmayı başardık. Şimdi bizim da katılımımızla birlikte hem Türkiye’de hem de burada soruşturma yürütülüyor.” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 505 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı paylaşımı
Sinema oyuncusu Toygun Ateş Kovid-19 tedavisi gördüğü Malatya'da hayatını kaybetti
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Kovid-19'u ağır geçiren hastaların neredeyse yarısında kalp hasarı tespit edildi

Benzer haberler

Rusya'dan 'Reina terör saldırısını yapanların mali izlerini tespit ettik' açıklaması

Rusya'dan 'Reina terör saldırısını yapanların mali izlerini tespit ettik' açıklaması

Ukrayna, Rusya'nın Kırım'daki insan hakları ihlallerine karşı yeni yaptırımlar istiyor

Fransa, Kuzey Akım 2 ile Avrupa'da enerji dengelerini lehine çevirmek istiyor

Rusya, Estonyalı diplomatı sınır dışı etti

Rusya, Estonyalı diplomatı sınır dışı etti
AB, Rusya'nın AİHM'in Navalnıy hakkındaki talebini yerine getirmesini istedi

AB, Rusya'nın AİHM'in Navalnıy hakkındaki talebini yerine getirmesini istedi
Rusya’da halkın yüzde 6’sı uzaktan çalışıyor

Rusya’da halkın yüzde 6’sı uzaktan çalışıyor