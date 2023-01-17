Dolar
18.78
Euro
20.26
Altın
1,908.14
ETH/USDT
1,580.90
BTC/USDT
21,283.00
BIST 100
5,315.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'dan Kiev'e askeri yardım yapan AB ülkelerinin askeri yetkililerine yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusuna askeri eğitim veren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri askeri yetkilileri ile Kiev’e silah ve teçhizat yardımı yapan şirketlerin yöneticilerine yaptırım kararı aldı.

Ali Cura   | 17.01.2023
Rusya'dan Kiev'e askeri yardım yapan AB ülkelerinin askeri yetkililerine yaptırım kararı Fotoğraf: Vladimir Shtanko/AA

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 16 Aralık 2022'de AB’nin Rusya'ya karşı 9. yaptırım paketini kabul ettiği hatırlatıldı. AB’nin tek taraflı kısıtlayıcı tedbirlerle Rusya üzerinde baskı kurma denemelerinin devam ettiği kaydedilen açıklamada, “AB’nin bu tür eylemleri gayrimeşru ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin uluslararası ayrıcalıklarını baltalıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Parlamentosunun da 23 Kasım’daki toplantısında "Rusya Federasyonu'nun terörü destekleyen devlet olarak tanınmasına ilişkin" kararı onaylayarak Rusya karşıtı saldırgan bir çizgi izlediği belirtilen açıklamada, “2014'ten beri Kiev güvenlik güçleri tarafından Donbas sakinlerinin öldürülmesine göz yuman Batı siyasi topluluğunun çifte standardı bir kez daha gösterildi.” yorumunda bulunuldu.

Rus tarafına yönelik söz konusu dostça olmayan eylemlere karşılık, Rusya topraklarına giriş yasağı içeren Avrupa kurumları ve AB’ye üye devletlerin temsilcileri listesinin genişletildiği aktarılan açıklamada, bu listeye Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat sağlayan, üreten Avrupa devlet ve ticari şirket yöneticileriyle Ukrayna’ya askeri yardım sağlama misyonu çerçevesinde Ukrayna askerlerinin eğitiminde yer alan AB ülkelerinin askeri kurumlarının yöneticilerinin dahil edildiği bildirildi.

Yaptırımların bazı Avrupa Parlamentosu üyelerini de içerdiği aktarılan açıklamada, yaptırım uygulanan isimlerin listesi yayımlanmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar, Çekya Başbakanı Fiala ile görüştü
Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri: Türkiye'nin sıfır atık konusundaki rolü önemli
Emine Erdoğan: Bugün etkili adımlar atmazsak üzerinde barış ve adaleti tesis edebileceğimiz bir yaşam alanı kalmayacak
Sapanca Gölü'nde su seviyesi azalan yağışlar nedeniyle düştü
Danıştay'daki YSK üyeliği seçimi tamamlandı

Benzer haberler

AB, Ukrayna'daki savaş suçları için uluslararası mahkeme istiyor

AB, Ukrayna'daki savaş suçları için uluslararası mahkeme istiyor

Pentagon Sözcüsü Ryder: Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır

Hollanda, Ukrayna'ya hava savunma sistemi desteği sinyali verdi

UAEA Ukrayna’daki nükleer santrallerde kalıcı misyonlar oluşturmaya başladı

UAEA Ukrayna’daki nükleer santrallerde kalıcı misyonlar oluşturmaya başladı
Rusya'dan Kiev'e askeri yardım yapan AB ülkelerinin askeri yetkililerine yaptırım kararı

Rusya'dan Kiev'e askeri yardım yapan AB ülkelerinin askeri yetkililerine yaptırım kararı
AB'den Ukrayna'ya 3 milyar avroluk destek

AB'den Ukrayna'ya 3 milyar avroluk destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet