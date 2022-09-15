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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'dan ABD'ye uzun menzilli füze uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak." dedi.

Ali Cura   | 15.09.2022
Rusya'dan ABD'ye uzun menzilli füze uyarısı

Moskova

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