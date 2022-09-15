Rusya'dan ABD'ye uzun menzilli füze uyarısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak." dedi.
Moskova
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