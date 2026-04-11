Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran'a, sorumlu davranma ve müzakereleri baltalayacak her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulundu.

Rusya'dan ABD ve İran'a "müzakereleri baltalayacak eylemlerden kaçınma" çağrısı Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran'a, sorumlu davranma ve müzakereleri baltalayacak her türlü eylemden kaçınma çağrısında bulundu.

Bakanlıktan, Orta Doğu'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD ile İran arasında Pakistan'da müzakerelerin planlandığını anımsatılan açıklamada, birçok ülkenin bu süreci desteklediği ve görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasını umut ettiğini belirtildi.

Açıklamada, "Bugün, Basra Körfezi'ndeki karmaşık durumun çözülmesi ihtimali var. Ancak barışa doğru ilerlemeyi engelleyen, bu yolda isteyerek veya istemeyerek engeller çıkaran güçler var. En önemli hedeflerden biri, bölgedeki yıkıcı çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması, yani ABD ve İsrail tarafından başlatılan savaşın tamamen sonlandırılması." ifadeleri yer aldı.

Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, Rusya'nın bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözümünden yana olduğu, bu konuda ortaklarla temasları sürdürmeye hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Pakistan'da yapılması planlanan müzakerelere katılacak tüm tarafları sorumlu yaklaşım sergilemeye ve bu fırsatı baltalayacak her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya: Filistin meselesinin göz ardı edilmemesi gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Filistin meselesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Filistin meselesinin Orta Doğu sorununun özü olduğunu aktaran Zaharova, "Bu önemli meselenin, bölgesel gündemin kenarına koyulması, uzun vadede bölgedeki askeri-siyasi durumun ciddi şekilde istikrarsızlaşması ve küresel sonuçlar doğurması riskini doğuruyor. Filistin topraklarındaki durumun iyileştirilmesine yönelik barışçıl girişimlerin fiilen askıya alınması son derece endişe vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki durumun kötüleştiğine işaret eden Zaharova, bunun iki devletli çözümün sağlanması ihtimaline zarar verdiğini vurguladı.

Zaharova, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'daki diğer sorunlar olduğu gibi Filistin meselesinin de göz ardı edilmemesi veya mevcut askeri-siyasi durumun esiri olmaması gerekiyor. Bunun görmezden gelinmesi, yerine geçici çözümlerin geliştirilmesi ve çözümün belirsiz bir süreyle ertelenmesine yönelik girişimler, kaçınılmaz olarak şiddet ve çatışma döngülerini yeniden oluşturuyor."

Uluslararası toplumun Filistin meselesinin çözümüne ilgi göstermesi ve bu konuda işbirliği yapması gerektiğinin altını çizen Zaharova, Filistin meselesi ve diğer bölgedeki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde siyasi, diplomatik araçlarla çözülmesinden yana olduklarını aktardı.