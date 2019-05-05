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Dünya

Rusya'da yolcu uçağı iniş yaparken alev aldı: 13 ölü

Moskova'da havalimanına iniş yaparken alev alan uçaktaki yolculardan 13'ü hayatını kaybetti.

Ali Cura   | 05.05.2019
Rusya'da yolcu uçağı iniş yaparken alev aldı: 13 ölü

Moskova

Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunan yolculardan 13'ünün hayatını kaybettiği bildirildi. 

Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü. 

Uçağın, piste inişi sırasında arka kısmı alev aldı. Yolcular, pistin ortasında duran uçaktan tahliye edildi. 

Rus TASS haber ajansına göre, 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 13 kişi hayatını kaybetti. 

Aeroflot firmasından yapılan açıklamada, uçakta, motorunun alev alması nedeniyle yangın çıktığı kaydedildi. 

Yangının söndürüldüğü belirtilen açıklamada, uçağın kuyruk kısmının tamamen yandığı ifade edildi. 

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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