Rusya'da yeni hesaplamalarla Kovid-19'den ölenlerin sayısı arttı
Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm sayılarının bugüne kadar açıklanan verilerden daha fazla olduğu ortaya çıktı.
Moskova
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Başkent Moskova’da doktorlar ve uzmanlar, Kovid-19 ölüm vakalarıyla ilgili olarak yeni bir hesaplama yöntemi uygulamaya başladı.
Moskova Belediyesi Sağlık Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının yeni yöntemi ile yapılan hesap sonucunda Moskova’da mayısta Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 5 bin 260 olduğu kaydedildi.
Kovid-19’un ölüme yol açabilecek diğer hastalıkları hızlandırdığı hatırlatılan açıklamada, “Mayıs ayında Kovid-19 testi pozitif çıkan 2 bin 503 kişi başka sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Doğrudan Kovid-19 nedeniyle 2 bin 757 kişi öldü.” ifadesi kullanıldı.
Daha önce Moskova’da mayısta Kovid-19 kaynaklı toplam 1895 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Böylece Kovid-19 kaynaklı ölümlerin açıklanandan 3 bin 365 daha fazla olduğu ortaya çıktı.
Bu açıklamalar ışığında Rusya’daki Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 723’e ulaştı.
Rus basınında çıkan bazı haberlere göre ise ülkenin diğer bölgelerinde de bu yöntemle hesap yapılmasıyla ülkedeki toplam ölü sayısının açıklanan rakamlardan daha yüksek olacağı savunuluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.