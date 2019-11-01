Euro
6.37
Dolar
5.70
BIST 100
98,462.73
Altın
1,510.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'da tartışmalı 'bağımsız internet' yasası yürürlüğe girdi

Rusya'nın siber tehlikelerden korunmak için planladığı bağımsız internet ağına yönelik yasayla, kullanıcı bilgileri de detaylıca kayıt altına alınacak.

Emre Gürkan Abay   | 01.11.2019
Rusya'da tartışmalı 'bağımsız internet' yasası yürürlüğe girdi

Moskova

Rusya’nın, siber tehlikeler karşısında oluşabilecek riskleri bertaraf etmek için kendi bağımsız internet ağını (Runet) oluşturmasını öngören karar yasalaştı.

Rusya’da bugün yürürlüğe giren adlı yasaya göre, siber tehlikelere karşı koymak için internet operatör ağlarında trafik filtreleme sistemlerinin kurulması gerekecek.

Söz konusu sistemlerin operatörlere Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor) tarafından temin edilmesini öngören yasaya göre, sistemlerin kurulumuna ve bakımına ilişkin masraflar da devlet bütçesinden karşılanacak.

Rusya’daki internetin istikrarına veya çalışma şekline tehdit gelmesi halinde merkezileştirilmiş ağ kontrolünün Roskomnadzor’a geçmesini sağlayacak yasayla, ülkedeki internet kullanıcılarına ait bilgilerin de detaylı bir şekilde kayıt altına alınması da sağlanabilecek.

Söz konusu tehditleri içeren liste ise henüz onaylanmadı.

Bazı uzmanlar, söz konusu yasanın ülkedeki internet sansürünü çok daha katı bir hale getirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Rusya, internetin “yerelleştirilmesi” için yaklaşık 20 milyar rublelik bir bütçe ayırırken, projenin tam anlamıyla 2021’de devreye girmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar

Benzer haberler

Rusya ABD'yi Suriye'de petrol kaçakçılığı yapmakla suçladı

Rusya ABD'yi Suriye'de petrol kaçakçılığı yapmakla suçladı

Rusya'da tartışmalı 'bağımsız internet' yasası yürürlüğe girdi

İdlib'e yoğun hava saldırılarında 5 sivil öldü

Facebook Afrika ülkelerini hedef alan Rus bağlantılı hesapları kapattı

Facebook Afrika ülkelerini hedef alan Rus bağlantılı hesapları kapattı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Soçi mutabakatına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Soçi mutabakatına ilişkin açıklama
Kremlin'den Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili 'teyit yok' açıklaması

Kremlin'den Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesiyle ilgili 'teyit yok' açıklaması