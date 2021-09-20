Rusya'da Perm Üniversitesindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Moskova
Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.