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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuşuyor Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi. Rus basını, en az 3 kişinin öldüğünü duyurdu
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Dünya

Rusya'da Perm Üniversitesindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 20.09.2021
Rusya'da Perm Üniversitesindeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Moskova

Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi. 

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

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