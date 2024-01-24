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Dünya

Rusya'da içerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu Rus uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu "İl-76" tipi uçağın düştüğünü bildirdi.

Dmitri Chirciu, Ali Cura  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Rusya'da içerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu Rus uçağı düştü

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, planlı uçuş gerçekleştiren "İl-76" tipi uçağın Rusya'nın Belgorod bölgesinde düştüğü belirtildi.

Düşen uçakta, esir değişimi için Belgorod bölgesine götürülen 65 Ukraynalı askerin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, kazanın nedenlerini araştırmak için olay yerine Rusya Hava Uzay Kuvvetlerine bağlı bir ekibin gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca olay yerine arama kurtarma ekiplerinin de yönlendirildiği kaydedildi.

Rus milletvekili uçağı, Kiev'in düşürmüş olabileceğini ileri sürdü

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Duma'da genel kurulda yaptığı konuşmada, Rus İl-76 tipi askeri uçağın Belgorod bölgesinde düşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın uçağı düşürmüş olabileceğini kaydeden Kartapolov, "Ukrayna yönetimi yaklaşan değişimin farkındaydı ve esirlerin nasıl teslim edileceği konusunda bilgilendirildi. Ancak İl-76 uçağı, Almanya'da üretilen IRIS T veya Patriot uçaksavar füze sisteminden gelen üç füzeyle düşürüldü. Uzmanlar bunu çözecek." ifadelerini kullandı.

Düşen Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait İl-76 uçağında, esir değişimi için götürülen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 65 askerinin bulunduğunu hatırlatan Kartapolov, "Bu uçağın arkasından yaklaşık 80 savaş esirini taşıyan ikinci İl-76 uçağı uçuyordu, onu geri döndürmeyi başardılar." diye konuştu. ​​​​​​

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