Euro
8.89
Dolar
7.32
BIST 100
1,473.45
Altın
1,844.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'da göstericiler Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etmek için tekrar sokakta

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenlemek için toplanmaya başladı.

Emre Gürkan Abay,Dmitri Chirciu   | 31.01.2021
Rusya'da göstericiler Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etmek için tekrar sokakta Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rusya’nın çok sayıda şehrinde düzenlenen gösterilere katılmak için binlerce kişi sokağa çıkarken, başta başkent Moskova olmak üzere kolluk kuvvetlerinin sıkı önlemleri dikkat çekiyor.

Polisin bazı şehirlerde göstericilere yönelik müdahaleleri başlarken, ülke çapındaki gösterilerde şimdiye kadar onlarca kişi de gözaltına alındı.

Rusya çapında aynı taleple 23 Ocak’ta da protestolar düzenlenmiş, yaklaşık 4 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgında yeni hayata uyumu 'mobil cihazlar' sağladı
İran Sağlık Bakanı: Ülkede Kovid-19'un 4. dalgasından endişeliyiz
DSÖ heyeti Vuhan’daki gıda pazarını ziyaret etti
Kovid-19 aşı piyasası yıllık 25 milyar doları bulabilir
ABD Guantanamo'daki tutuklulara Kovid-19 aşısı yaptırmayacak

Benzer haberler

Rusya'da göstericiler Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etmek için tekrar sokakta

Rusya'da göstericiler Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etmek için tekrar sokakta

Rusya'da polis Navalnıy gösterilerinden önce güvenlik önlemlerini artırdı

Tunus'ta gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Fransa’da güvenlik yasa tasarısına karşı protestolar sürüyor

Fransa’da güvenlik yasa tasarısına karşı protestolar sürüyor
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, protestolarda ateşe verilen Trablusşam Belediyesini ziyaret etti

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, protestolarda ateşe verilen Trablusşam Belediyesini ziyaret etti
Putin ve Aliyev, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezini görüştü

Putin ve Aliyev, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezini görüştü