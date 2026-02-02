Dolar
Dünya

Rusya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi öldü

Rusya'nın Orenburg bölgesi yakınlarında bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ali Cura  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Rusya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi öldü Fotoğraf: Sosyal Medya

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinde Orsk şehri civarında eğitim uçuşu yapan bir uçak düştü.

Uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, uçakta bir eğitmen ve iki öğrenci pilotun bulunduğunu bildirdi.

Olay yerinde incelemeler sürerken, kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

