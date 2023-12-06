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Dünya

Rusya'da bulunan eski Ukrayna Milletvekili Kiva silahlı saldırıda öldürüldü

Rusya Soruşturma Komitesi, eski Ukrayna Parlamentosu Milletvekili İlya Kiva'nın Moskova bölgesinde silahlı saldırı sonucu öldüğünü bildirdi.

Dmitri Chirciu, Aliia Raimbekova  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Rusya'da bulunan eski Ukrayna Milletvekili Kiva silahlı saldırıda öldürüldü

Moskova

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, eski Ukrayna Milletvekili Kiva'nın Moskova bölgesindeki Suponevo köyünde öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre, Suponevo köyündeki parkta kimliği belirsiz şahıs Kiva'ya silahla ateş açtı. Kiva, aldığı yaralardan dolayı olay yerinde hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, suçluların belirlenmesi amacıyla gerekli adımların atıldığı aktarıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, yerel televizyon programında yaptığı açıklamada, "Böyle bir kader Ukrayna’nın diğer hainlerinin ve (Rusya Devlet Başkanı) Putin rejiminin uşaklarının da başına gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

1977 doğumlu İlya Kiva, 2019-2022 yıllarında Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu'ndan Ukrayna Parlamentosunda milletvekili olarak görev yaptı.

Ocak 2022'de Ukrayna'yı terk eden Kiva, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinden yana tavır sergiliyordu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i eleştiriyordu.

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