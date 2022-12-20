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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'da Avrupa'ya gaz taşıyan hatta meydana gelen patlamada 3 kişi öldü

Rusya’ya bağlı Çuvaşistan'da, Avrupa'ya doğal gaz taşıyan boru hattında yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Emre Gürkan Abay   | 20.12.2022
Rusya'da Avrupa'ya gaz taşıyan hatta meydana gelen patlamada 3 kişi öldü Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin gaz ihracatına yönelik önemli boru hatlarından Urengoy-Pomarı-Ujgorod'un Çuvaşistan kısmında patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlama nedeniyle 3 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Urengoy-Pomarı-Ujgorod hattı, Ukrayna üzerinden Orta ve Batı Avrupa’ya Rus gazı sevkiyatı için 1983'te inşa edilmişti.

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