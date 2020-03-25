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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da 22 Nisan'daki anayasa referandumu ertelendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini, gelecek hafta vatandaşların idari izinli sayılacağını duyurdu.

Ali Cura   | 25.03.2020
Rusya'da 22 Nisan'daki anayasa referandumu ertelendi

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini, gelecek hafta vatandaşların idari izinli sayılacağını duyurdu.

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