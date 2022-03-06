Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,668.70
BTC/USDT
39,437.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya: Vinnıtsya şehrindeki Ukrayna askeri havaalanı devre dışı bırakıldı

Ali Cura   | 06.03.2022
Rusya: Vinnıtsya şehrindeki Ukrayna askeri havaalanı devre dışı bırakıldı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Bakanlık, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması olarak kabul edileceğini bildirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bin 437'ye çıktı
Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan 'maske' uyarısı: Risk durumunda mutlaka kullanılmalı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bini geçti

Benzer haberler

Rusya: Vinnıtsya şehrindeki Ukrayna askeri havaalanı devre dışı bırakıldı

Rusya: Vinnıtsya şehrindeki Ukrayna askeri havaalanı devre dışı bırakıldı

Rus ordusu Ukrayna’da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi

Rusya, Kiev’deki Ukrayna istihbaratının enformasyon saldırı merkezini vuracağını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, internet sitesinin devre dışı bırakıldığı iddiasını yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, internet sitesinin devre dışı bırakıldığı iddiasını yalanladı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 118 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 118 askeri altyapı tesisi imha edildi