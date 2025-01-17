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Dünya

Rusya ve İran arasında stratejik ortaklık kuran anlaşma imzalandı

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki ülke arasında stratejik ortaklık kuran anlaşmaya imza attı.

Emre Gürkan Abay  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Rusya ve İran arasında stratejik ortaklık kuran anlaşma imzalandı

Ankara

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