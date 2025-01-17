Rusya ve İran arasında stratejik ortaklık kuran anlaşma imzalandı
Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki ülke arasında stratejik ortaklık kuran anlaşmaya imza attı.
Ankara
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