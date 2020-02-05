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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı
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Dünya

Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimleri hedef alan saldırılarında dört sivil hayatını kaybetti.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Eşref Musa   | 05.02.2020
Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti

İdlib

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib kent merkezi çevresi, Serakib ilçesi çevresindeki Sermin ve Kumeynas ile Musibin, Teftenaz ve Keratin, rejim uçakları da Serakib ilçesi, Sermin beldesi Talhiyye ve Afes köylerine saldırdı. 

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'nın İdlib kent merkezi yakınlarındaki saldırısında 3, rejimin saldırısında bir olmak üzere toplam 4 sivil yaşamını yitirdi.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.

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