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Dünya

Rusya ve Çin'den BMGK'da İdlib vetosu

Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.

Betül Yürük   | 19.09.2019
Rusya ve Çin'den BMGK'da İdlib vetosu

New York

Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısıveto etti.

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