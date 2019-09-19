Rusya ve Çin'den BMGK'da İdlib vetosu
Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.
New York
Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.
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