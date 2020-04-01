Rusya ve ABD enerji bakanları petrol piyasalarındaki durumu görüştü
Rusya Enerji Bakanı Novak ile ABD Enerji Bakanı Brouillette’in, telefon görüşmesiyle küresel petrol piyasalarındaki son durumu ele aldığı bildirildi.
Moskova
Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Novak ile Brouillette arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.
Açıklamada, “Taraflar, küresel petrol piyasalarının yanı sıra G20 ve Dünya Bankası aracılığıyla karşılıklı iş birliği olanaklarını istişare ettiler. Bakanlar, petrol piyasasında düşen talep ve arz fazlasının, küresel enerji sektörünün gelişimine katkıda bulunmadığını ve küresel ekonomik toparlanmanın başlamasından sonra piyasaya istikrarlı bir şekilde tedarik sağlanması konusunda risk oluşturduğunu kaydettiler.” ifadelerine yer verildi.
Görüşmede, iki bakanın, "mevcut zorluklara" karşı yapıcı önlemler alınması ve karşılıklı istişarelerin devam etmesi konusunu da ele aldıkları kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, “Rusya ve ABD, mevcut petrol fiyatlarının çıkarlarına olmadığı konusunda hemfikir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Kremlin'den "Suudi Arabistan ile petrol görüşmesi yürütülmüyor" açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Suudi Arabistan arasında petrol piyasalarına dair görüşmelerin yürütülmediğini söyledi.
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan yönetimi arasında bir görüşmenin planlanmadığını belirtti.
Rusya ile Suudi Arabistan arasında çeşitli görüş ayrılıklarının bulunabileceğini dile getiren Peskov, “Suudi Arabistan'la petrol piyasalarına dair görüşmeler yürütülmüyor. Ancak ülkelerimiz arasındaki ilişkinin genel durumu sayesinde, gerektiği durumda etkili bir görüşme sürecine girebiliriz.” diye konuştu.
Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüyle (OPEC) Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri arasındaki üretim kısıntısı anlaşması bugün sona ermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.