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Dünya

Rusya ve ABD dışişleri bakanları, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin sonuçlarını görüştü.

Dmitri Chirciu  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Rusya ve ABD dışişleri bakanları, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerini görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, ABD tarafının inisiyatifiyle Lavrov ve Rubio telefon görüşmesi yaptı.

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İki bakan, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakerelerin sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, tarafların, müzakerelerde savaş esirlerinin değişimi ve ateşkesin sağlanması için gerekli koşullara ilişkin bakış açılarını hazırlaması konusunda mutabık kalmalarını memnuniyetle karşılayarak, Washington'ın, ileride de Ukrayna krizine çözüm yollarının bulunması konusunda destek sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Lavrov da Washington'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakereleri yeniden başlatma yönündeki teklifinin Kiev tarafından kabul edilmesindeki olumlu rolünü vurgulayarak, Moskova'nın, bu bağlamda Amerikalı meslektaşlarıyla çalışmaları sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Diğer uluslararası ve bölgesel sorunların da istişare edildiği görüşmede iki bakan, Rusya ile ABD arasındaki temasların sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İstanbul'daki müzakereler

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dün müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.

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