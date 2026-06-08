Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile krizin çözümüne yönelik "dürüst" ve "hilesiz" müzakerelere hazır olduklarını belirterek, "Moskova, Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılar doğrultusunda hareket etmeye hazır." dedi.

Rusya: Ukrayna'yla krizin çözümüne yönelik dürüst ve hilesiz müzakerelere hazırız Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile krizin çözümüne yönelik "dürüst" ve "hilesiz" müzakerelere hazır olduklarını belirterek, "Moskova, Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılar doğrultusunda hareket etmeye hazır." dedi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hitaben yazdığı mektubu yayımlamasını değerlendiren Lavrov, "Bu mektup tüm dünyaya iletildi. Kibar insanlar, bu şekilde davranmaz. Putin, bu mektubu Ukrayna'nın müzakerelere ihtiyacı olmadığına dair bir işaret olarak değerlendirdi. Dürüst ve hilesiz müzakerelere hazırız." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna ile daha önce yapılan müzakerelerde "kötü" deneyime sahip olduklarına dile getirerek şunları söyledi:

"Batı'nın desteklediği anlaşmaları hayata geçirmeyi reddetmesinden kaynaklanan başarısızlık tecrübelerinin, Alaska’da sağlanan uzlaşılar konusunda tekrarlanmayacağını umuyoruz. Maalesef, Amerikalı ortaklarımız şimdilik bu konuya ilgi göstermiyor. Moskova, Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılar doğrultusunda hareket etmeye hazır."

Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Washington'un Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız arabulucu olmadığı ve Kiev'i desteklediği" yönündeki açıklamasından endişe duyduklarını söyledi.

İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna’ya stratejik destek sağlanmasına ilişkin belge imzaladığını anımsatan Lavrov, bu durumda müzakere etmenin anlamı olmadığını ifade etti.

"BM Genel Sekreterliği, Batı tarafından yönetiliyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğini Ukrayna konusunda taraflı yaklaşım sergilemekle eleştiren Lavrov, "Sekreterlik, şu anda Batı tarafından, daha doğrusu NATO tarafından yönetiliyor." diye konuştu.

Bakan Lavrov, tüm ülkelerin BM Genel Sekreterliğinde orantılı şekilde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman da Rusya ile bölgesel ve küresel seviyede işbirliğini sürdürmek istediklerini dile getirdi.