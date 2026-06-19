Rusya: Ukrayna'ya ait 133 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına yönelik İHA'larla saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den bugün saat 07.00'ye kadar 133 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'ya ait 789 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirdiklerini bildirmişti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün Ukrayna'nın İHA'larla başkente yoğun saldırı düzenlediğini, Moskova'da 190'dan fazla İHA'yı düşürdüklerini açıklamıştı.

Saldırılar sırasında bazı İHA'lar Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşarak hasara yol açmış, Moskova bölgesinde 17 kişi yaralanmıştı.