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Dünya

Rusya, Ukrayna'nın Rus diplomatını sınır dışı etme kararını protesto etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğindeki danışmanın "istenmeyen kişi" ilan edilmesine dair Ukrayna'dan nota alındığı belirtildi.

Dmitri Chirciu   | 20.04.2021
Rusya, Ukrayna'nın Rus diplomatını sınır dışı etme kararını protesto etti

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus diplomatını sınır dışı etme kararını protesto etti.

Ukrayna'nın Rus diplomatına yönelttiği suçlamaların "temelsiz" ve "asılsız" olduğu ifade edilen açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna tarafının dostça olmayan adımını protesto ediyor." ifadesine yer verildi.

Rusya'da Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı ve ülkeyi terk etmesi istendiği anımsatılan açıklamada, "Kiev, Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesine ilişkin notayı buna karşılık olarak vermeye çalıştı. Bu yaklaşım tamamen kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Sosonyuk'un Rusya'da "yasa dışı" faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatın Ukrayna'dan sınır dışı edilmesini simetrik önlem olarak değerlendiremez ve Ukrayna'nın Moskova Büyükelçiliğindeki diplomatlarından birine yönelik karşı adımların atılması hakkını kendisinde saklı tutar."

Rusya ve Ukrayna arasındaki "diplomatik" gerilim

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 17 Nisan'da Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Sosonyuk'a 19 Nisan'dan itibaren 72 saat içinde Rusya'yı terk etmesini önermişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise buna karşılık olarak Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinin kıdemli diplomatını sınır dışı etme kararı almıştı.


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