Rusya: Ukrayna'nın Luhansk'taki kolej saldırısına karşı Kiev'de 10 askeri işletmeyi vurduk

[1/26] Rus ordusu, gece yarısı ve sabahın ilk saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef alan yoğun füze ve İHA saldırıları düzenledi.

[2/26] Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken yaralı sayısı 64'e yükseldi.

[3/26] Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekipleri Buça, Sofiivska Borshchahivka, Kriukivshchyna, Fastiv ve Vyshhorod bölgelerinde çıkan yangınlara müdahale etti.

[4/26] Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekipleri Podilskyi ve Shevchenkivskyi bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarını tamamlarken; Obolonskyi, Darnytskyi ve Holosiivskyi bölgelerindeki yangınları kontrol altına almak için mücadeleye devam etti.

[5/26] Rus ordusu, gece yarısı ve sabahın ilk saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef alan yoğun füze ve İHA saldırıları düzenledi. Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada, saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken yaralı sayısı 64'e yükseldi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekipleri Podilskyi ve Shevchenkivskyi bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarını tamamlarken; Obolonskyi, Darnytskyi ve Holosiivskyi bölgelerindeki yangınları kontrol altına almak için mücadeleye devam etti.

[11/26] Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik geceden bu yana yoğun hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi. Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 51 kişinin yaralandığını ifade etti. Kentin farklı bölgelerinde yangın çıktığına işaret eden Kliçko, saldırı sonucu Kiev'deki bazı apartmanlar, bir poliklinik binası ve benzin istasyonu gibi farklı yapıların hasar gördüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

