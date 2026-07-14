Rusya: Ukrayna'nın Kiev ve Odessa’daki askeri tesislerine saldırı düzenledik Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Odessa bölgesindeki askeri tesislere saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Kiev'deki askeri sanayi işletmeleri ile Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı'na yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırının havadan ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı esnasında, seyir füzesi parçalarının üretildiği "Radioizmeritel" Kiev Devlet Fabrikası, İHA ve füze parçalarının üretildiği "Kiev-79" sanayi işletmesinin vurulduğu aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Yujnıy Limanı'nda, yakıt ve yağ ürünlerinin nakli için kullanılan tesisler, 7 yakıt tankı, askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisi, Çornomorsk Limanı'ndan Odessa Limanı'na geçen tankerin vurulduğu ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma işletmeleri başta olmak üzere Odessa, Çornomorsk, Yujnıy ve İzmail limanlarına saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.

Ukrayna: Rusya, Kiev ve ülkenin farklı bölgelerine 10 füze ve 135 SİHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkesine yönelik hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun saldırılarda 10 füze ve 135 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığını aktaran Zelenskiy, Harkiv ve Çernigiv bölgelerinde 10 kişinin yaralandığını vurguladı.

Zelenskiy, "Başkentte, sıradan bir okul ve bir işletme de dahil olmak üzere 16 tesis hasar gördü." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun Dnipropetrovsk, Odessa, Donetsk ve Jitomir bölgelerindeki kritik altyapıyı da hedef aldığına işaret eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya'ya daha fazla baskı uygulanmalı. Kaybedecek zaman yok ve AB'nin (Avrupa Birliği) 21. yaptırım paketi bu hafta kabul edilmeli."